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انطلاق أعمال الدورة الـ 11 للمجلس الوزارى العربى للمياه بمقر الجامعة العربية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:33 ص
انطلاق أعمال الدورة الـ 11 للمجلس الوزارى العربى للمياه بمقر الجامعة العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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انطلقت صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزارى العربى للمياه، برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه فى دولة فلسطين، ومشاركة وزراء الموارد المائية والرى، ورؤساء الوفود فى الدول العربية.

ويناقش المجلس عددًا من البنود منها ممارسات سلطة الإحتلال الإسرائيلية فى سرقة المياه العربية فى الجولان السورى المحتل والجنوب اللبنانى والأراضى الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه فى فلسطين، ومتابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق فى الحفاظ على الموارد المائية فى حوضى دجلة والفرات.

كما يناقش المجلس تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والذى صدر عن المجلس الوزارى العربى للمياه فى دورته العاشرة، والتى عقدت بدولة الكويت فى الثانى من مايو 2018، والطلب من الدول العربية التى تنفذ فيها مشاريع من قبل منظمات أو بجهد وطنى فى إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وتقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز فى عملية التنفيذ على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس فى الاجتماع التالي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، فيما يخص المياه والصادر فى نفس الاجتماع السابق والتحضير العربى للمنتدى العالمى التاسع للمياه 2021 بالسنغال.

ويناقش المجلس أيضا المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية وأنشطتها، والبند الخاص بـ"جائزة المجلس الوزارى العربى للمياه"، وتشكيل المكتب التنفيذى للمجلس للعامين القادميين (2021/2020)، وانتخاب رئيس المكتب ونائب الرئيس.

 


الجامعه العربيه

فلسطين

المجلس الوزراى العربى للمياه

دوله فلسطين

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