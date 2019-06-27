امن الأقصر يتمكن من إعادة محامي اختطفه 3 متهمين بمنطقة أبو الجود

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من إعادة محامى عقب إختطافه بدقائق، وذلك بمعرفة 3 متهمين لدى تواجده أمام السجل بمنطقة أبوالجود، وذلك لخلاف بينهم علي أوراق إثبات ملكية، وجارى التحقيق مع المتهمين وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

البداية كانت، بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، بلاغ يفيد بخطف "ا.ا.م" لدي تواجده أمام السجل بمنطقة أبوالجود، عقب إجباره بالصعود لسيارتهم وقاموا بالتحفظ عليه داخل منزل بمنطقة نجع الطويل بالكرنك، لخلافات بينهم علي أوراق إثبات ملكية، وبتكثيف التحريات بمعرفة اللواء وائل نصار مدير البحث الجنائي بالمديرية، وتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد ياسر رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد حنفي رئيس مباحث بندر الأقصر.

وبإجراء التحريات والتحقيقات، ومراجعة كاميرات المراقبة، تم التعرف علي وجوه الجناة، وقام فريق البحث بتتبع المتهمين، وتم الوصول لمكان المحامي المختطف بعد دقائق معدودة من الخطف، وقاموا بإعادته في الحال وضبط المتهمين بالواقعة، وجاري التحقيق معهم بمعرفه رجال المباحث لإرسالهم للنيابة العامة لإصدار القرار اللازم.