"اليوم السابع": قمة مصرية - يابانية لتعزيز التعاون المشترك

تحت عنوان قمة مصرية - يابانية لتعزيز التعاون المشترك، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، قمة مصرية - يابانية لتعزيز التعاون المشترك.. «السيسى» يستهل زيارته بلقاء رئيس وزراء اليابان ويدعوه لحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير.. و«شينزو آبى» يؤكد محورية دور مصر الإقليمى متحدث الرئاسة: الرئيس يشارك فى قمة صينية أفريقية مصغرة قبل انطلاق G20.. وجلسات عمل حول الاقتصاد العالمى والاقتصاد الرقمى.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ التأهل مع الصدارة.. الشباك النظيفة.. تنوّع التسجيل.. تخطى «محنة» وردة.. ورسالة للمنافسين.. منتخب الفراعنة يضرب خمسة عصافير بالفوز على الكونغو.. أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا «طمعاً» فى الصدارة.. عمر جابر وأحمد أيمن يقتربان من الظهور لأول مرة فى الشوط الثانى

ـ قمة مصرية - يابانية لتعزيز التعاون المشترك.. «السيسى» يستهل زيارته بلقاء رئيس وزراء اليابان ويدعوه لحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير.. و«شينزو آبى» يؤكد محورية دور مصر الإقليمى متحدث الرئاسة: الرئيس يشارك فى قمة صينية أفريقية مصغرة قبل انطلاق G20

.. وجلسات عمل حول الاقتصاد العالمى والاقتصاد الرقمى

ـ ترويج لمعلومات مغلوطة.. فتش عن شائعات قطر لإفساد بطولة أمم أفريقيا

ـ متهمو «خلية الأمل» يعترفون بتفاصيل المخطط.. زياد العليمى: عقدنا اجتماعات مع «الكرامة» وحزب أنور السادات

ـ 7 قرارات مهمة للحكومة فى اجتماع الخميس.. الأحد إجازة مدفوعة الأجر.. و170 مليون وجبة مدرسية فى 2020

ـ قتيل و9 مصابين فى تفجيرين انتحاريين بتونس.. هجوم مسلح على محطة إرسال تليفزيونى.. ومصر تدين الجرائم وتطالب العالم بالتصدى للإرهاب

ـ اعتقال 55 ألف شخص.. فضائح أردوغان على طاولة المجلس الدولى لحقوق الإنسان