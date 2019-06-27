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اليوم..استكمال محاكمة موظف بشركة غاز فى اتهامه باختلاس 117ألف جنيه

الخميس، 27 يونيو 2019 04:00 ص
اليوم..استكمال محاكمة موظف بشركة غاز فى اتهامه باختلاس 117ألف جنيه هيئة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، محاكمة موظف بالشركة الدولية، لأعمال الغاز فى اتهامه باختلاس 117 ألف جنيه من جهة عمله.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبد المجيد حلمى.

 

وكشف أمر الإحالة  الصادر من نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين، عن تورط "هشام .س.م"، مسئول تركيب بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز"،"شركة مساهمة"، باختلاس 117ألف جنيه من الشركة كانت فى حيازته بسبب وظيفته، حيث اختلس خامات ومعدات قيمتها 116ألف و977 جنيه مملوكة لجهة عمله ومسلمة إليه من مخازن الشركة باعتباره مختص باستلامها، لاستخدامها في أحد المشروعات التابعة للشركة، ومعهود إليه حفظها، واستعمالها فى هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات.


اختلاس اموال الدعم

نيابه الاموال العامه

جنايات قسم البساتين

محكمه جنايات القاهره

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