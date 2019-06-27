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اليمن تعقد دورات توعية حول مخاطر تجنيد الأطفال

الخميس، 27 يونيو 2019 05:39 م
اليمن تعقد دورات توعية حول مخاطر تجنيد الأطفال تجنيد الأطفال
إيمان حنا

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نظم مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، وبدعم من منظمة اليونسيف دورة توعية بمخاطر تجنيد الأطفال لـ "20" ضابط وصف ضابط من منتسبي الجيش والأمن في الوحدات ذات الإختصاص .

 

هدفت الدورة التي انعقدت تحت رعاية كل من وزير حقوق الانسان محمد عسكر ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة  الى تنمية الوعي القانوني والثقافي لدى المشاركين بمخاطر تجنيد الأطفال الذين لم يتجاوزوا السن القانونية ، وتعريفهم بمفاهيم الحماية والحقوق وفق القوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية.

 

وتلقى المشاركون على مدى يومين كاملين تدريباً مكثفاً حول مفاهيم حقوق الأطفال ، ومفاهيم وقضايا الحماية ، ومخاطر تجنيد الأطفال ، وكذا منهجيات للحد من تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات والحروب .

 

 

وفي الإختتام أشاد رئيس هيئة التدريب والتأهيل العسكري اللواء موفق منصر بحرص وزارة حقوق الإنسان ممثلة بمكتب مأرب على تنظيم مثل هذه الدورات لمنتسبي الجيش والأمن لرفع مستوى الوعي لديهم وتثقيفهم في الجانب القانوني والحقوقي ، كما حث المشاركون على ترجمة ما تلقوه في تدريبات على أرض الواقع .

 

وأكد اللواء منصر أن القوات المسلحة ممثلة بوزارة الدفاع تضع الجانب الحقوقي والإنساني على قائمة أولوياتها وتقدم كافة الدعم والتسهيلات للجهات المهتمة والعاملة في هذا المجال ؛ لتعزيز سبل الأمن والحماية والسكينة العامة .

 

من جانبه أشار مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبد ربه جديع الى أن  هذه الدورة تاتي ضمن سلسلة من الأنشطة التثقيفية التي ينفذها المكتب بهدف تعزيز جوانب المعرفة والحقوق القانونية والثقافية  لدى الجهات العسكرية والأمنية والمجتمع بشكل عام .

 


تجنيد الاطفال

اليمن

حقوق الانسان

وزير حقوق الانسان

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