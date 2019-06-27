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اليمن تشارك فى اجتماع المجلس الوزارى العربى للمياه

الخميس، 27 يونيو 2019 03:19 م
اليمن تشارك فى اجتماع المجلس الوزارى العربى للمياه
إيمان حنا

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شاركت اليمن اليوم في اجتماع الدورة (11) للمجلس الوزاري العربي للمياه، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأست الاجتماع دولة فلسطين، في حين ترأس وفد بلادنا السفير رياض عمر العكبري المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية.

 

وبعد إقرار مشروع جدول الاجتماع، تم الاستماع الى كلمات ومداخلات اصحاب المعالي وزراء المياه ورؤساء وفود الدول العربية ، استنادا الى قرارات مجالس الجامعة ذات الصلة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع الـ ١٨ للجنة الفنية العلمية الإستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه عقد خلال الفترة ٢٣-٢٥ يونيو ٢٠١٩م ، تلاه الإجتماع ال ١٣ للمكتب التنفيذي للمجلس يوم ٢٦ يونيو تمهيدا للدورة ١١ للمجلس الوزاري العربي للمياه

 

وفي الاجتماع تم بحث متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربى لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع المبادرة الإقليمية للربط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، إضافة إلى البند الخاص بشأن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبند تطوير قطاع المياه في فلسطين.

وقد ناقش الإجتماع أيضا التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه ٢٠٢١ المزمع عقده في السنغال، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.

 


اليمن

المجلس الوزارى العربى للمياه

الاحتلال الاسرائيلى

الجمهورية اليمنية

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