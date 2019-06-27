النيابة الإدارية تحيل مدرسا متهما بالتحرش بالطالبات للمحاكمة العاجلة

كتب عبد الله محمود

أمرت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المعلم هشام . أ . أ بإدارة السلام التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإبعاده عن العملية التعليمية، وذلك لما نسب إليه من اتهامات بالتحرش جنسيا بالفعل، بتلميذات الصف الخامس الابتدائي بمدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية، أثناء تدريسه لهن.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار معتز الهلالى عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى نائب رئيس النيابة الإدارية مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام المتهم المذكور بإرتكاب الواقعة.

وأثناء التحقيقات انتقلت النيابة الإدارية واستمعت إلى أقوال التلميذات، والتى أكدت جميعها صحة قيام المتهم بالتحرش الجنسي بالطالبات.

كما استمعت النيابة إلى شهادة رؤساء وموجهى قطاع التعليم الإبتدائى بإدارة السلام التعليمية و شهادة الإخصائيات الإجتماعيات بالمدرسة بمحل الواقعة والتى أكدت جميع شهادتهم صحة الواقعة ..

فيما أمرت النيابة الإدارية بإبعاد المتهم المذكور عن العملية التعليمية وإسناد أعمال إدارية له، كمب أودعت الأوراق بالمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها لمحاكمة المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.