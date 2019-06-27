النمسا والمجر يتطلعان للعمل معا لتعزيز وحدة أوروبا

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أكد وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بلاده مع دولة المجر، مشيرا إلى تطلع الدولتين الدائم إلى مزيد من الحرية والتغيير السياسي والعمل معا من أجل تعزيز وحدة أوروبا .

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس بمناسبة مرور 25 عاما على إلغاء السياج الحدودي بين البلدين، حيث التقى بهذه المناسبة وزير الخارجية النمساوي مع نظيره المجري بيتر زيارتو، بحضور محافظ مدينة بورجنلاند الحدودية بين البلدين هانز بيتر ديسكوتسيل، وقد زار الثلاثة النصب التذكاري الخاص بهذه المناسبة .

وأشار البيان إلى أن قطع السياج الحدودي بين البلدين في عام 1989، هو جزء هام في تاريخ النمسا والمجر، لافتا إلى أنه تم الافتتاح الكامل للحدود في سبتمبر من نفس العام .

ولفت البيان إلى أن التعاون والتكامل بين البلدين ليس قاصرا على فتح الحدود بل يمتد عبر التاريخ ويربطهما مصير ومستقبل مشترك .