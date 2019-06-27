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النفط ينخفض مع ترقب المستثمرين لقمة العشرين واجتماع أوبك+

الخميس، 27 يونيو 2019 11:07 ص
النفط ينخفض مع ترقب المستثمرين لقمة العشرين واجتماع أوبك+ نفط-ارشيفية
رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملين قمة مجموعة العشرين في اليابان واجتماع أوبك مع منتجين آخرين للخام لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 0.6 % إلى 66.07 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 59.05 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط ما يزيد عن 2% أمس الأربعاء لأعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.

لكن بعض المتعاملين قالوا إن الأمل في تحقيق انفراجة بشأن التجارة خلال قمة مجموعة العشرين ربما لا يتحقق وإن بعض القلق بشأن استمرار تخفيضات الإنتاج يعرقل تواصل عمليات الشراء.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الجمعة في أوساكا باليابان سعيا لتحقيق انفراجة في مفاوضات إنهاء الحرب التجارية التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.

وبعد انتهاء قمة العشرين يوم السبت، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك يوم الاثنين لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.

وفي اليوم التالي، يجتمع أعضاء أوبك مع منتجين آخرين من بينهم روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التي اتفقت في ديسمبر على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير.

وينتهي أجل الاتفاق في 30 يونيو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط، انخفضت 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.


أسعار النفط

النفط

مجموعة العشرين

البترول

رويترز

دونالد ترامب

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