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الناتو يحذر من تصعيد الخلاف مع إيران ويدعم مقترح واشنطن للحوار

الخميس، 27 يونيو 2019 02:41 م
الناتو يحذر من تصعيد الخلاف مع إيران ويدعم مقترح واشنطن للحوار ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو)
بروكسل أ ش أ

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دعا أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج، إلى ضرورة تجنب التصعيد فى الخلافات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال ستولتنبرج - فى تصريح خاص مع قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الخميس - : "إن جميع الحلفاء قلقون بشأن الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار فى المنطقة، ودعمها للإرهاب وبرنامجها النووى الصاروخي"، مؤكدًا ضرورة وقف إيران تطوير أسلحتها النووية.

وحذر من الانتقال إلى موقف أكثر خطورة وصعوبة من الوضع الحالي، موضحًا دعم الناتو لاقتراح واشنطن الدخول فى حوار مع الجانب الإيراني.

ويأتى هذا فى الوقت الذى حثت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التى ستغادر منصبها خلال 3 أسابيع، الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات بينهما بشكل عاجل.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى قد قال أول أمس /الثلاثاء/: "إن بلاده ستتخذ خطوات جديدة فى 7 يوليو المقبل؛ لتقليص التزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاق النووي".

 


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