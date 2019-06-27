الموافقة على تصدير 30 ألفًا و504 شتلات من الموز والمانجو خلال أسبوع

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، إن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 30 ألفًا و504 شتلات من الموز والمانجو لدولى إيطاليا وبيرو، تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.



وأوضح تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أن من بين الموافقات تصدير 30 ألف شتلة فاكهة، من أصناف الموز ناتج زراعة أنسجة إلى دولة بيرو، بالإضافة إلى موافقة معهد بحوث البساتين على تصدير 504 شتلات مانجو من أصناف الكيت، وناعمى، تومى، وكنت، واوست إلى إيطاليا، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحية.



وتابع تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.