" المنصور " توقع اتفاقية شراكة مع SAIC لتجميع MG محليا.. وتطلق سيارتها الكهربائية

تقرير خاص

"منصور ": الحدث الذي يجمعنا اليوم يعكس مدى إهتمامنا بالعلامة MG وحرصنا على تطوير حجم أعمالها في مصر



"خضر" : السيارة الكهربائية الجديدة نتاج تطور تكنولوجي كبير شهدته MG و SAIC

شهد قطاع السيارات أكبر حدث من نوعه خلال السنوات القليلة الماضية ، قامت شركة المنصور MG إحدى مجموعة شركات المنصور جروب للسيارات بتوقيع إتفاقية شراكة مع كبرى الشركات الصينية لصناعة وتجارة السيارات SAIC ، وبموجب الإتفاقية سوف تقوم المنصور MG بتجميع سيارات العلامة البريطانية الأصل العريقة MG في مصر.

ستقوم الشركة بعمليات التجميع المحلي في إحدى المصانع القائمة بالفعل، لحين الإتفاق على إنشاء مصنع خاص بالعلامة في مرحلة لاحقة، كما ستعمل شركة المنصور MG على تجميع طرازين فقط في المرحلة الأولى وتقديمهما للسوق بأسعار منافسة.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ/ محمد منصور لدينا اليوم شراكة جديدة نفخر بها مع أكبر مصنع وشركة لإنتاج وتوزيع السيارات في الصين، وسنعمل من خلالها على سد الفجوة الموجودة لدى المستهلك المصري وسوف نبذل قصارى جهدنا لنجعل " المنصور إم جي " من أكبر شركات السيارات في مصر خلال فترة قصيرة.

وأضاف " منصور": الحدث الذي يجمعنا اليوم يعكس مدى إهتمام " المنصور جروب للسيارات " بالعلامة البريطانية الأصل MG ويعكس مدى إهتمامنا بالإرتقاء بحجم أعمالنا في السوق لخدمة المستهلك المصري. نضع أنفسنا مكان عملائنا وننجز أعمالنا بإخلاص وتفاني وهو ما يؤهلنا إلى تطبيق شعارنا، أنت في أيد أمينة.

وأكد " منصور " : الشراكة الجديدة والتجميع المحلي ستوفر 1000 فرصة عمل جديدة ، وستعمل على تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات خلال أعوام قليلة .

ومن جانبه قال عادل خضر – العضو المنتدب لمجموعة المنصور للسيارات: لقد نجحنا في جذب اكثر من 2000 عميل جديد خلال فترة بسيطة، ونسعى إلى المزيد من خلال الإستمرار في تقديم ما هو أفضل للمستهلك المصري ، واليوم فإننا نقدم لكم السيارة الكهربائية الجديدة MG EZS وهي تعبر عن قمة التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه MG و SAIC في صناعة السيارات الكهربائية ، فالسيارة الجديدة يمكنها قطع مسافة 335 كم بالشحنة الواحدة والتي تستغرق نحو 30 دقيقة .

ولقد تم بناء السيارة الجديدة MG EZS بإستخدام مكونات من كبرى شركات العالم مثل " بوش " و " ساندن " وهو ما يجعلها منافس قوي للسيارات الأوروبية.

وأكد العضو المنتدب للمنصور جروب للسيارات: ستحرص المنصور MG على تقديم السيارة خلال شهور قليلة إلى المستهلك المصري بسعر منافس ، مع تقديم شاحن " سريع " مجانا مع كل سيارة ليتمكن عملائنا من شحن سياراتهم بأنفسهم في المنزل خلال 30 دقيقة فقط .

ولقد أقيم الحفل فى السابع عشر من يونيو 2019 في مقر MG الرئيسى الجديد الذي تم افتتاحه في مدينة السادس من أكتوبر.

ولقد شهد حفل توقيع إتفاقية الشراكة قيادات شركة المنصور جروب للسيارات يترأسهم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد لطفي منصور –وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ياسين منصور – وعضو مجلس الإدارة الأستاذة / راوية منصور.

و لفيف من الوزراء والمسئولين منهم الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والإدارة والدكتورة/ غادة والي وزيرة التضامن والفريق/ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء/ أحمد راشد محافظ الجيزة

كما حضر المهندس عادل خضر – العضو المنتدب لشركة المنصور جروب للسيارات الأستاذ / أنكوش أرورا مدير العمليات بشركة المنصور جروب للسيارات الأستاذ / لطفي منصور مدير عام شركة المنصور.MG

ومن الجانب الصينى حضر كل من السيد يين يونغ عمدة شنجهاى، وتشن هونغ رئيس مجلس إدارة شركة سايك المالكة لشركة ام جى و السيد هان بن - مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ، سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر وعدد من مسئولى السفارة والحكومة الصينية.