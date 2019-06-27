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المعمل الكيماوى يفحص عينة من حشيش مع تاجر مخدرات بالدرب الأحمر

الخميس، 27 يونيو 2019 03:00 ص
المعمل الكيماوى يفحص عينة من حشيش مع تاجر مخدرات بالدرب الأحمر مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب سليم على

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يفحص رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، عينة من مواد المخدرة ضبطها رجال الشرطة، بحوزة عنصر إجرامى شرع فى توزيعها على عملائه فى منطقة الدرب الأحمر، لكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

كان رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تمكنوا من ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته  1,400 كيلو جرام حشيش، مبلغ مالى قدره 1000 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، و الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بالحكم الصادر ضده، وتم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 


الحشيش

صناعه الحشيش

محكمه جنوب القاهرة

نيابه الدرب الاحمر

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