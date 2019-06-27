المركزى للمحاسبات يشارك فى اجتماع لجنة "الرقابة المالية" بتونس يوليو المقبل

كتب إبراهيم قاسم

أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، موافقته على المشاركة فى الاجتماع 78 للجنة الدائمة لشئون مجلة "الرقابة المالية" للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الاربواساي) والمقرر عقده بدولة تونس خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يمثل الجهاز المركزى للمحاسبات في الاجتماع المحاسب وحيد محمد الدسوقى محمد فرج - وكيل وزارة بالمكتب الفني لنائب رئيس الجهاز.

الجدير بالذكر بأنه سيتم في هذا الاجتماع مناقشة وتقييم المقالات المحررة والمترجمة المقدمة من قبل الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية وكذا افتتاحية العدد وهذا للاختيار فيما بينها لإعداد المحتوى العلمي للعدد 74 من مجلة الرقابة المالية.