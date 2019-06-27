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المبعوث الأميركي للسودان يحقق تقدما بخصوص نسب التمثيل فى المجلس السيادى

الخميس، 27 يونيو 2019 06:02 ص
المبعوث الأميركي للسودان يحقق تقدما بخصوص نسب التمثيل فى المجلس السيادى السودان
وكالات الأنباء

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أكدت مصادر لسكاى نيوز عربية، أن المبعوث الأميركي للسودان حقق خلال اجتماعاته مع كل من المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تقدما فيما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي.

 

وذكر مصدر بقوى الحرية والتغيير، أن المبعوث الأميركي دونالد بوث طلب وقف التصعيد مع المجلس العسكري والاتفاق على نقل السلطة قبل الثلاثين من يونيو الجاري، وهو الموعد الذي اعلن عنه الاتحاد الافريقي تجميد عضوية السودان في حال فشل الفرقاء السودانيين في التوصل الى اتفاق ينهي الازمة الحالية

 

من جهة ثانية، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن المجلس العسكري سيعمل ضامنًا لتحقيق التحول الديمقراطي واجراء انتخابات. 

 

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب، إن المجلس سيتابع جهوده لتحقيق التوافق بين الأطراف السودانية للحفاظ على أمن البلد وسلامته.

 

وأوضح أن الأمم المتحدة لم تقرر مطلقا إرسال بعثة للتحقق على خلفية الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام في الثالث من يونيو.

 

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في مؤتمر صحفي، إن التصعيد في المرحلة الحالية سيكون سابقاً لأوانه، مضيفا أن المجلس العسكري لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

 


السودان

امريكا

الحرية والتغيير

اعتصام

الاتحاد الافريقى

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