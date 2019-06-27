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القوى العاملة: تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات تأمينية لمصريين كانوا باليونان

الخميس، 27 يونيو 2019 11:07 ص
القوى العاملة: تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات تأمينية لمصريين كانوا باليونان وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أكدت وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، نجح فى تحويل 373 ألفا و607 يورو، أى ما يوازى7 ملايين و98 ألفا و533 جنيه مصرى، مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان ومازالوا علي قيد الحياة، أو توفوا، وذلك من مؤسسة التأمين الاجتماعى "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال يونيو الجارى، وقد تم إرسال مستندات الصرف للبدء فى صرف المبالغ لمستحقيها.

 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، في تصريحات اليوم الخميس: إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالي باليونان لمتابعة مستحقات المصريين التأمينية باليونان، قام المستشار العمالي أشرف فؤاد بأثنيا، بعقد عدة اجتماعات مستمرة مع مسئولى هيئة التأمينات اليونانية، وتم مراجعة الحالات بدقة حتى تم التحويل لحساب هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية 39 حالة اشتراكات تأمينية لمصريين كانوا يعملون فى اليونان بإجمالى 373 ألفا و607 يورو، أى ما يوازى7 ملايين و98 ألفا و533 جنيها مصريا خلال يونيو الجاري، فضلا عن إرسال مستندات الصرف للبدء فى صرف المبالغ لمستحقيها.

 

وأشار إلى أنه بهذا التحويل يصل عدد الحالات التى تم إرسالها حتى الآن 270 حالة بإجمالى مبلغ 3.2 مليون يورو، بالأسماء المستحقة وإيصالات التحويل.

 


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وزاره القوى العامله

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العماله المصريه

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