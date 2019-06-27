القطاع الطبى بالأعلى للجامعات يناقش إنشاء قسم جديد بطب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،أن لجنة القطاع الطبى رقم 8 عقدت اجتماعا بمقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسين خالد،وذلك لمناقشة قرار موافقة مجلس الجامعة في جلسته لشهر مارس الماضي علي إنشاء قسم التعليم الطبي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج .

وقال رئيس الجامعة إن إنشاء هذا القسم يأتي لتحقيق عدة أهداف منها رفع جودة العملية التعليمية،وأيضا زيادة عدد طلاب البكالريوس والدراسات العليا والأطباء الخريجين،مما يستدعى العمل على توفير برامج تعليمية وتدريبية فى ظل الموارد المحدودة.

وأوضح الدكتور حسان النعمانى عميد كلية طب سوهاج أن لجنة القطاع قد وافقت علي تشكيل لجنة من بين عمداء كليات الطب المختلفة لدراسة الأمر وعرضه علي لجنة القطاع الجلسة القادمة،موضحاً ان هذا القسم يعد الأول من نوعه بكليات الطب علي مستوي الصعيد.

جدير بالذكر انه تم اختيار النعماني من قبل لجنة القطاع الطبي، عضواً في لجنة من بين ثلاثة أعضاء لمعاينة المعايير اللازم توافرها لبدء الدراسة بكلية طب الأقصر ، وأيضا عضواً في دراسة إنشاء درجة الدكتوراه في الدراسات السكانية والصحة الإنجابية بكلية الطب بجامعة أسيوط.