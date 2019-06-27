القبض على 245 هاربا من أحكام قضائية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية،من ضبط 245 مطلوب التنفيذ عليهم فى احكام قضائية متنوعة،و16 آخرين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن ألقليوبية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائية،بضبط 245 محكوم عليهم بإجمالى 8017 أحكام واجبه التنفيذ ،منها 852 حكمًا جزئيًا و238 حكم مستأنف ، وتحصيل 6691 غرامة،وتحرير 228 مخالفة.

كما تم ضبط 35 قضية مرافق عامة هى 4 إشغال طريق و بائعان متجولان،و6 حالات إزالة فورية ، ومخالفتين لوصلات كهربائية و 6 حالات لإعلانات مخالفة ،و 4 فرش مؤقت.