القبض على مسئول بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة لاتهامه بتلقى رشوة

كتب: محمد أبو ضيف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، و مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط، لاتهام الأول بتلقى رشوةن والثانى بالوساطة.

وكشفت الرقابة الإدارية فى بيان لها، قيام كل من مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، بوساطة مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط، بتقاضي رشاوي مالية بحوالي 100 ألف جنيه من بعض المواطنين، مقابل زعمهم مقدرتهم على تعيين أنجالهم بالمصلحة.

وتم عرض المتهمان على النيابة العامة، وبعد مباشرت التحقيقات، أمرت بحبسهما.