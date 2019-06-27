القابضة المعدنية: خطة شاملة لتطوير وتحديث شركة النصر لصناعة الكوك

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية ،أن خطة تطوير وتحديث شركة النصر لصناعة الكوك، تسير بشكل جيد، نافيا ما تردد عن قرب دمجها فى كيان واحد مع شركة الحديد والصلب .

وقال المصدر ، إن الشركة تحقق أرباحا خلال آخر عامين، وبالتالى دمجها مع شركة خاسرة سيسبب خسارة للشركتين .

وتضم شركة الكوك مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات والاستراتيجى والوحدة متعددة الأغراض.

وتم إنشاء الشركة عام 1960، وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرن بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعدينى، وتم إنشاء البطارية الثانية وبدأ الإنتاج عام 1974 بعدد 50 فرن بطاقة أنتاجية سنوية 328 ألف طن وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرن بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك، وتم إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرن بطاقة إنتاجية 560 الف طن سنويا، ليكون الطاقة الإنتاجية للبطاريات الاربع 1.6 مليون طن سنويا .

ووفق المعلومات عن الشركة، فإنه تم إعادة بناء البطارية الأولى عام 2000 والثانية عام 2006 وحاليا نقوم بدراسة إعادة بناء البطارية الثالثة.

وتمتلك الشركة ثلاثة أرصفة، رصيف بميناء الاسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك إلى الخارج وتفريغ الفحم الحجرى المادة الخام لفحم الكوك بمعدل يومى حوالى 4000 طن / يوم بسعة 45 ألف طن، إضافة إلى رصيف بميناء الدخيلة بالاسكندرية لتفريغ الفحم الحجرى بمعدل يومى حوالى 3000 طن بسعة 100 الف طن ، ورصيف على النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجرى بمعدل شحن وتفريغ حوالى 4000 طن / اليوم.