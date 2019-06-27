الفيروسات الكبدية تطالب المنتهين من علاج فيروس سى بالتطعيم ضد فيروس بى

كتب وليد عبد السلام

طالبت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الحالات التى انتهت من علاج فيروس سى بالحرص على التطعيم ضد فيروس بى، مؤكدة أنه ضرورة لتأمين المريض ضد الإصابة .



وقالت لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إن الطعم متوفر فى جميع مراكز علاج الفيروسات الكبدية، مضيفة أن البرتوكولات العلاجية المعتمدة توصى بالحصول على التطعيم عقب الانتهاء من علاج فيروس س.



يشار إلى أن لجنة الفيروسات الكبدية تقوم بعلاج المصابين بفيروس سى بالمجان، وتوصى بضرورة متابعة الإصابة من خلال تحليل بسى أر بعد انتهاء الكورس العلاجى، للتأكد من التخلص من الفيروس.