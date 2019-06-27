الغش وصل للميه.. ضبط محطة لتنقية مياه الشرب بدون ترخيص بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط محطة لتنقيه مياه الشرب العادية بدون ترخيص بالإسكندرية وتعبئتها داخل زجاجات كونها مياه معدنية وطرحها للبيع على جمهور المستهلكين

وتمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط صاحب محطة لمعالجة وتنقية المياه "بدون ترخيص" لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تنقية وتعبئة المياه "بدون ترخيص" حيث يقوم بتنقية مياه الشرب العادية مستخدماً وحدات تنقية المياه "فلاتر" وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحيةبقصد طرحها على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 100 زجاجة مياه مغلفة بإجمالى 1100 لتر من المياه المعالجة غير المطابقة للمواصفات ومدون عليها البيانات التجارية الوهمية "منتج نهائى مُعد للبيع"، 2000 لتر من المياه المعالجة داخل تنك كبير غير مطابق للمواصفات "معدة للبيع"، و موتور رفع مياه للتنك، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية بإتخاذ الإجراءات القانونية.