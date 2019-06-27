الغربية" تبحث تطوير العشوائيات وتزيل 60 حالة تعدى ومخالفة بناء

الغربية - فريق المحافظات

اجتمع اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية مع مملثى الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بصندوق تطوير العشوائيات بالقاهرة، لمناقشة أعمال تطوير المناطق العشوائية بنطاق حى أول وثانى طنطا والمحلة الكبرى، مؤكدا على استمرارية الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات فى المهد

وأكد المحافظ، أن الهدف من تطوير العشوائيات بمحافظة الغربية ، تحويلها إلى أماكن ذات مظهر حضارى وأمنه على حياة المواطنين، كما بحث ما يقوم به الصندوق للإنتهاء من تطوير المناطق الغير أمنه بنهاية عام 2019، ووضع خطة للقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة فى إطار رؤية 2030، ووضع الدراسات الفنية اللازمة فى محافظة الغربية للقضاء على المناطق العشوائية الغير مخططة بدءاً من العام المالى 2019/2020 وحتى 2030.

وأوضح المحافظ، أنه تتمثل أعمال المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات بالمحافظة ، فى تطوير منطقة على أغا بحى ثانى طنطا بقيمة تقديرية 58 مليون جنيه وكذا تطوير منطقة العجيزى بنطاق حى أول طنطا بقيمه تقديرية 49 مليون جنيه وكذا تطوير مناطق "شارع عسل – مزلقان أبوقاسم – شارع الخبى – إستكمال منطقة المحجوب – منطقة التوبة – شارع الكوردى – شارع سبح الله وتفرعاته - شارع الصيد وتفرعاته – شارع أبو سيفين أمام مسجد المنسوب - شارع الدكرورى – شارع برهام – شارع المنسوب" بنطاق المحلة الكبرى بقيمة تقديرية 43 مليون جنيه ، حيث أن أعمال تطوير هذه المناطق تتضمن رفع كفائة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الشوارع وتجهيز الشوارع الضيقة بالإنترلوك أو الخرسانة وتجديد الأرصفة والبلدورات وكذا رفع كفاءة الأعمدة والأنارة بالمناطق بالإضافة إلى تطوير الأسواق العشوائية. وأكد محافظ الغربية ،على إهتمامه بتطوير المناطق العشوائية الغير أمنه وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة أمنه للمواطنين ، مشيرا إلى إستمرارية الحملات المكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات فى المهد، ومصادرة معدات ومواد البناء فور الشروع فى التعدى أو البناء المخالف والإستمرار فى تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة ذلك بالإضافة إلى تكثيف الحملات المكبرة لإزالة جميع أنواع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع، حيث نسقت محافظة الغربية مع الجهات الأمنية، لشن حملات إزالة كبرى لإزالة جميع التعديات والمخالفات فى المهد، أسفرت عن إزالة 60 حالة تعدى ومخالفة بناء فى الفترة من 23-26/6/ 2019.

ففى مدينة المحلة تم إزالة 16 حالة تعدى فى المهد على الأرض الزراعية، على مساحة فدان و8 قيراط و16 سهم، بنطاق الوحدات المحلية لقرى دمرو وأبوعلى كما قام مركز ومدينة كفر الزيات، بتنفيذ 4 قرارات إزالة لأربعة أدوار مخالفه بشارع همازين، بينما نفذ مركزومدينة بسيون 12 قرار إزالة تعديات على أملاك الرى بنطاق المركز، وفى مدينة السنطة تم تنفيذ 7 قرارات، وإزالة 3 حالات تعدى فى المهد عبارة عن أسوارعلى مساحة 2 فدان و20 قيراط، وفى مدينة سمنود إزالة 10 حالات تعدى على صرف سمنود بقرية الناوية على مساحة 355م2،، وقام حى ثانى طنطا بإزالة شدة خشبية لمبنى مخالف فى المهد بشارع عبد اللطيف رزق الله ومصادرة مواد البناء والونش المستخدم فى الرفع أما مركز ومدينة قطور قد قام بإزالة شدة خشبية فى المهد بقرية سملا مركز قطور،وتم تحرير 13 محضر إشغال طريق ورفع 33 حالة إشغال طريق ورفع 6 حواجز حديدية وإزلة 50 إعلان مخالف وتم تسليمهم إلى مخازن الوحدة المحلية، كما قام مركز ومدينة طنطا بحملة إشغالات بمجمع المواقف بسبرباى أسفرت عن إزالة عدد من التندات وسيارات البيع الغير مرخصة التى تعيق الحركة وإزالة تعديات المحلات على حرم الأرصفة.