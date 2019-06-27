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العدل تفتتح أعمال التطوير فى 7 مكاتب شهر عقارى وتوثيق ببعض المحافظات

الخميس، 27 يونيو 2019 02:02 م
العدل تفتتح أعمال التطوير فى 7 مكاتب شهر عقارى وتوثيق ببعض المحافظات مصلحة الشهر العقارى-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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افتتحت وزارة العدل سبع مكاتب للشهر العقاري والتوثيق فى الاقصر والشرقية والبحيرة وبنى سويف والقليوبية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك في إطار سعى الوزارة الى توفير خدمات الشهر والتوثيق لكافة المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الاجراءات بما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد. 
 
وشملت الافتتاحات اربعة مكاتب للتوثيق، منها مكتب توثيق القرنة الجديد بمحافظة الاقصر وهو مكتب جديد بالكامل سواء من النواحي الانشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة.
 
كما تم رفع كفاءة مكتبي توثيق ديرب نجم بمحافظة الشرقية وبني سويف الاول بمحافظة بني سويف وميكنتهما بالكامل، إلى جانب ميكنة مكتب توثيق الرحمانية بمحافظة البحيرة.
 
 وجميع هذه المكاتب المستحدثة تعمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب علي بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الاجراءات واهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الاصبع والنداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العم ويساعد الموظف علي اداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.
 
كما أثمر التعاون المستمر والدائم بين وزارتي العدل والتخطيط عن افتتاح اعمال تطوير وميكنة مكتب شهر عقارى الطور بمحافظة جنوب سيناء، ومكتب شهر عقارى بنها بمحافظة القليوبية، ومكتب شهر الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقد تم تطويرهم انشائيا بالكامل وميكنة الدورة المستندية للعمل وتوفير العديد من الخدمات للمواطنين.
 
 

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