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العثور على جثة شاب فى الثلاثينات ملقاة قرب حديقة الطفل بالبحيرة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:07 م
العثور على جثة شاب فى الثلاثينات ملقاة قرب حديقة الطفل بالبحيرة العثور على جثة " أرشيفية"
البحيرة - ناصر جودة

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عثر الأهالى بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب فى الثلاثينات من عمره مليئة بطعنات وجروح نافذه، وملقاة بالقرب من حديقة الطفل بوسط المدينة، وتم إبلاغ الشرطة ونقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار.
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر، به آثار طعنات وجروح نافذه وملقى بالقرب من حديقة الطفل بوسط المدينة، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكشف ملابسات الجريمة. 
 

اخبار البحيرة

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