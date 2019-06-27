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العثور على بقايا طيور عملاقة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار فى شبه جزيرة القرم

الخميس، 27 يونيو 2019 07:33 م
العثور على بقايا طيور عملاقة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار فى شبه جزيرة القرم العثور على بقايا طيور عملاقة
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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عثر مجموعة من الخبراء على عظام طائر أحفورى ضخم يصل وزنه إلى 450 كجم أثناء عمليات التنقيب في كهف "توريدة" فى شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ووفقا لمعهد "بوريسياك" الروسى للحفريات، فإن العظام المكتشفة تعود لطائر عملاق يزيد ارتفاعه على 3 أمتار ونصف المتر، ويقدر وزنه بنحو 450 كج.

وبحسب الخبراء هذا يعني أن طول الطائر الشبيه بالنعامة، الذي يعود إلى ما قبل 1.5 مليون عام، يبلغ 3 أضعاف طول النعامة الحالية، فيما وزنه يوازي تقريبا وزن دب قطبي بالغ.

جانب من الاكتشاف
جانب من الاكتشاف

 

ووصف العلماء هذا الاكتشاف الذي نشر في دراسة بمجلة "علم أحياء الفقاريات" بأنه يمثل "أول طائر عملاق لا يطير عاش في النصف الشمالي من الكرة الأرضية".

يشار إلى أن الخبراء وعلماء الحفريات كانوا يعتقدون سابقا أن الطيور العملاقة اقتصر وجودها على النصف الجنوبي من الأرض، خصوصا في جزيرة مدغشقر، وفي أستراليا ونيوزيلندا.


طيور

بقايا طيور

حفريات

نعامة

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