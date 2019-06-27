العاصمة الإدارية تستقبل المشاركين بالمنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب

نظم مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بمصر، زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكان فى استقبال المستثمرين العرب الوزير اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية الجديدة للتنمية بمقر الشركة بالتجمع .

وجاءت الزيارة فى إطار فعاليات المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، والذى انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار نحو "قمة عربية لرواد الأعمال للاستثمار بالشباب "تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارتى الشباب والرياضة، والتجارة والصناعة فى مصر، والهيئة العامة للاستثمار ونظمه مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة منظمات المجتمع المدنى).

واستعرض العميد خالد الحسينى ما تم إنجازه وما يتم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت الوفود العربية المواقع داخل العاصمة الادارية.

وشارك فى الزيارة مستثمرين من الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عمان، مصر، الاردن، المغرب .

وأعرب المستثمرون عن انبهارهم بالتجهيزات والإعداد التى قام على أساسها تشيد وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبها، دعت الدكتورة مشيرة أبوغالى المستثمرين العرب للاستثمار بالعاصمة الادارية الجديدة وجهة المستقبل العربى للاستثمار مدينة شيدت من حيث انتهى العالم فى البناء والتجهيزات القائمة على اعلى مستوى للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدة ان الاستثمار فى مصر يعد المكسب الاكثر امانا واستقرارا فى العالم الملئ بالصراعات والمتغيرات وان مصر بعد اعلان العمل بقانون الاستثمار الجديد اصبحت اكثر بلاد العالم تمتعا بحوافز استثمارية مربحة ومريحة وآمنة،

وطالبت بضرورة عودة الاموال العربية المهاجرة، مؤكدة أنها ستكون أكثر أمانا بالمنطقة العربية وسيكون المستثمر شريك فى بناء المستقبل بالوطن العربى من اجل استقرار وتنمية الدول العربية.