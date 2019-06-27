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الصحة: قاعدة بيانات موحدة للسيارات المجهزة لقطع الطريق على المزييفين

الخميس، 27 يونيو 2019 07:12 م
الصحة: قاعدة بيانات موحدة للسيارات المجهزة لقطع الطريق على المزييفين وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء فى تطبيق قاعدة بيانات موحدة للسيارات المجهزة، وذلك لقطع الطريق على محترفى التزييف والتزوير.

وقال مصدر مسؤل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم توصيل الـ"27" محافظة بالشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وتدريبهم على طريقة الاستعلام على نتيجة لجان السيارات من داخل المحافظة وذلك لتسهيل الإجراءات على المعاقين لكى يتمكن المعاق من متابعة النتيجة والحصول على صوره من القرار من المجلس الطبى الفرعى بمحافظته.

يذكر أن منظومة العلاج على نفقة الدولة، تعمل بشكل منتظم فى اداء الخدمات الطبية والعلاجية، لغير القادرين دون تحميلهم أى ماديات نهائيًا.

 


العلاج على نفقة الدولة

السيارات

غير القادرين

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