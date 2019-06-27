الصحة : فحص 1497مواطنا بـمنشية أبو مليح فى محافظة بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت مديرية الصحة، ببنى سويف قافلة طبية علاجية بقرية "منشية ابومليح"، بمركز سمسطا جنوبى غرب المحافظة، وفحص الأطباء خلالها 1497 مواطنا، وذلك بإشراف من المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، و الدكتور عبد النـــاصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة هايدى محمد منسق عام القوافل بمديرية الصحة.

وأوضحت مديرية صحة بنى سويف فى بيان لها، أن القافلة المجانية التى نفذت خلال يومين، ضمت 12 عيادة فى 10 تخصصات وفحص معمل الدم 222حالة - معمل الطفيليات 40 - بينما أجريت الأشعة لـ 19 حالة، والموجات فوق الصوتية لـ 15 حالة - فضلا عن تحويل 23 مريضا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج - وكذلك 3 حالات للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عقد ندوات التثقيف الصحى بحضور 132 سيدة قافلة طبية مكونة من 12 عيادة 10 تخصصات حيث تم الكشف على 1497 مريض - معمل دم 222 - معمل طفيليات 40 - حالات الاشعة 15 - تم تحويل عدد 23 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج - نفقة دولة 3 - موجات فوق صوتية 24، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحى بحضور 137 ، وشملت موضوعات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الأسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض الغير سارية.















