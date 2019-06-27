الصحة: ساعات عمل الأطباء بمنظومة التأمين الجديدة 42 ساعة أسبوعيًا

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أن نظام العمل للأطباء داخل المستشفيات التى ستقدم خدمات التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد 42 ساعة أسبوعيًا، بحد أقصى 12 ساعة يوميًا.



ويشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية تقوم حاليًا باستكمال حاجة المنظومة الصحية من القوى البشرية من الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين، فى إطار استعدادات الحكومة لبدء تطبيق المنظومة مطلع يوليو المقبل.



يشار إلى أن تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، سيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبى تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو المقبل، وتنتهى فى الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.