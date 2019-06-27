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"الصحة الفلسطينية" تطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال التطعيمات اللازمة

الخميس، 27 يونيو 2019 11:39 ص
"الصحة الفلسطينية" تطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال التطعيمات اللازمة محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
رام الله أ ش أ

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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، أنها عرضت بشكل مكثف فى اجتماعات عقدت فى جنيف أزمة منع الاحتلال الإسرائيلى دخول بعض التطعيمات اللازمة، بالإضافة إلى مناقشتها مع عدد من الشخصيات الرسمية الدولية للضغط على إسرائيل من أجل السماح بإدخال هذه التطعيمات بقرار من منظمة الصحة العالمية ليستفيد منها كافة الأطفال فى فلسطين والشتات.

ونوهت وزيرة الصحة -فى تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم الخميس- إلى أن سلطات الاحتلال تمنع هذه التطعيمات إلا عن طريق دول معينة الأمر الذى يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، مشيرة إلى تحركات فلسطينية على مستوى السفراء للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإدخال هذه التطعيمات الضرورية.

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الاجتماع الذى عقد أمس مع بعثة منظمة الصحة العالمية الخاصة بمراجعة أطر التعاون المشترك مع وزارة الصحة هو الأول من نوعه لتقييم الأوضاع الصحية فى فلسطين.

وأوضحت الدكتورة كيلة أن هذا التقييم لأداء وزارة الصحة استمر مدة أسبوع وكانت نتائجه إيجابية وأشادت البعثة بتقدم الوزارة.

 


الصحة الفلسطينية

فلسطين

الاحتلال

اسرائيل

تطعيمات

وزيرة الصحة الفلسطينية

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