السيطرة على حريق شب فى 3 منازل بمركز أبو تيج

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بـ3 منازل فى قرية دكران التابعة لمركز أبو تيج، ما تسبب فى نفوق بعض رؤوس الماشية.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد نشوب حريق بـ3 منازل بقرية دكران التابعة لمركز أبو تيج دون معرفة الأسباب.

وبالانتقال تبين نشوب حريق بـ3 منازل ملك كل من "ع.م" 48 سنة فلاح، و"ح.أ" 47 سنة فلاح، و"ع.ا" 29 سنة فلاح، ونتج عن الحريق نفوق بعض رؤوس الماشية، واحتراق كميات من المنتجات الزراعية، وجارى حصر التلفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.