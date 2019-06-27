السيطرة على حريق بمخزن كابلات تابع لسنترال حى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمخزن الكابلات تابع لسنترال حى غرب المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن للكابلات تابع لسنترال حى غرب المنصورة بناحية شارع عبد السلام عارف.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتبين أن المخزن بدون سقف، وتم السيطرة على الحريق وبالفحص تبين احتراق 5 كبائن، وجاري فحص المكان وتحرير محضر بالواقعة ، ومعرفة سبب الحريق.