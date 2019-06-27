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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

الخميس، 27 يونيو 2019 10:01 ص
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الخميس، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالى
متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-

- القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
        
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


السكة الحديد

التهديات

التأخيرات

صيانة السكة الحديد

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