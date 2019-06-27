السجن المشدد 3 سنوات لـطالب جامعى تعاطى الهيروين فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، طالب جامعي لحيازته مخدر الهيروين بقصد التعاطي، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المخدرالمضبوط، وصدرالحكم اليوم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 5324 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط " عبد الله ف ع " طالب مقيم القومية الزقازيق، لحيازته مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.