سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 02:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السايس وصديقه قتلا بائعة الليمون لسرقة 1200 جنيه

الخميس، 27 يونيو 2019 01:25 م
السايس وصديقه قتلا بائعة الليمون لسرقة 1200 جنيه الجناة
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دفعهما الطمع إلى قتل الست "علية"، بائعة ليمون التى تفترش بشارع التحرير فى منطقة عابدين، لكن  السايس وصديقه لم يتركوها تعيش ما تبقى لها من سنوات وقتلوها لسرقتها.

واتفق المتهمان "حسام م" يعمل سايس وصديقه "صدام د" بائع متجول، على سرقة بائعات يفترشن فى شوارع وسط البلد، بوضع أقراص منومة فى عصر القصب وتقديمها لهن بداعى العطف عليهم، نظرا لسابق معرفتهم بهما فى المنطقة، لكن لم يتوقع الصديقان أن تلك الأقراص المخدرة ستقتل بائعة الليمون فى شارع التحرير فى منطقة عابدين.

التقى صدام صديقه حسام، ووقع اختيارهما على سيدة تفترش لبيع الليمون وهى "علية"، 75 سنة، وأخبر حسام شريكة أنه اشترى شريط برشام "أوزابكس" من صيدلية، لاستخدامه فى سرقة المجنى عليها بدسه فى كوب عصير، وتقدية للمجنى عليها كنوع من العزومة، وعقب مرور نصف ساعة عاد المتهمان فوجدا المجنى عليها فاقدة الوعى، وتمكنا من سرقة حقيبة المجنى عليها،  وبتفتيشها عثرا على مبلغ 1200 جنيه واقتسما المبلغ فيما بينهما.

وأضاف المتهمين أنه عقب اقتسامهما المبلغ المسروق اشتريا ملابس لهما، وعاد أحدهما إلى الشارع لاستكشاف الأمر وسأل عن المجنى عليها فأخبره الجيران أن الإسعاف نقلتها وتوفت فى المستشفى وتم القبض عليهم.

واعترف المتهمان فى تحقيقات النيابة، أنهما ارتكبا واقعة مماثلة مع سيدة غير المجنى عليها اسمها "ام أوباما"، تفترش فى شارع بوسط البلد ودسا لهما 4 أقراص مخدرة فى كوب عصير قصب، وعقب فقدها وعيها استوليا منها على 200 جنيه، ولكنها لم يحدث لها ومازالت تعيش وموجود فى مكانه

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغاً من إحدى المواطنات "بائعة" مقيمة بمنشأة ناصر بأنها أثناء تواجد عمتها "بائعة" بشارع التحرير شعرت بحالة إعياء، وتم نقلها الأهالى لأحد المستشفيات، وتم حجزها إلا أنها توفيت، مؤكده اختفاء حقيبة اليد الخاصة بها، وعلمها من الأهالى بتواجد شخصين برفقتها قبل إصابتها بحالة الإعياء.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة، وتوصلت جهوده إلى قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الشرقية بتقديم مشروب للمجنى عليها، وعقب تناوله شعرت بحالة الإعياء، فاستوليا على حقيبة يدها وهربا.

وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، مؤكدين وضعهما مسحوق لعقار منوم بكوب عصير حصلا عليه من محل عصير بالمنطقة، وقدماه للمجنى عليها وعقب تناولها له فقدت الوعى ، فاستوليا على حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، ومتعلقاتها الشخصية"، وأرشدا عن الحقيبة بصندوق قمامة، وإنفاقهما المبلغ المالي، وبسؤال أحد العاملين بمحل العصير تعرف على المتهمين وأيد ما جاء بأقوالهما.

وأمرت النيابة العامة بإحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى  التى أصدرت حكما بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عن تهمة  القتل و15 سنة  عن تهمة السرقة.


جريمه قتل

سايس

قتل بائعه ليمون

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعدام عاطل وسجن 4 آخرين في جريمة قتل سائق توك توك بأسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 11:53 ص

تعرف على أغرب 5 جرائم قتل بسبب "الاستروكس"

الخميس، 06 يونيو 2019 06:00 ص

تفاصيل أغرب جريمة قتل بالزيتون.. فتاة تذبح قطتها الصغيرة وتطعن أمها حتى الموت وتضعهما بجوار بعض على السرير.. الجيران: "هدى" كانت طبيعية والتزمت دينيا.. وشقيقها: مريضة نفسيا

الجمعة، 31 مايو 2019 09:00 ص

5 جرائم قتل بالمحافظات فى أسبوع .. ودافع السرقة أبرز أسبابها

السبت، 25 مايو 2019 12:29 ص

جريمتا قتل تهزان أسيوط قبل السحور.. "الدم بقى مية" مزارع يقتل شقيقه وزوجته وأبنائهما لخلاف علي ميراث بأبنوب..وفلاح ينهى حياة "تاجر غلال" ويسرق 24 ألف جنيه بدرنكه..والمتهمون يكشفون تفاصيل الواقعتين

السبت، 18 مايو 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة