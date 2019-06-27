السايس وصديقه قتلا بائعة الليمون لسرقة 1200 جنيه

كتب كريم صبحى

دفعهما الطمع إلى قتل الست "علية"، بائعة ليمون التى تفترش بشارع التحرير فى منطقة عابدين، لكن السايس وصديقه لم يتركوها تعيش ما تبقى لها من سنوات وقتلوها لسرقتها.

واتفق المتهمان "حسام م" يعمل سايس وصديقه "صدام د" بائع متجول، على سرقة بائعات يفترشن فى شوارع وسط البلد، بوضع أقراص منومة فى عصر القصب وتقديمها لهن بداعى العطف عليهم، نظرا لسابق معرفتهم بهما فى المنطقة، لكن لم يتوقع الصديقان أن تلك الأقراص المخدرة ستقتل بائعة الليمون فى شارع التحرير فى منطقة عابدين.

التقى صدام صديقه حسام، ووقع اختيارهما على سيدة تفترش لبيع الليمون وهى "علية"، 75 سنة، وأخبر حسام شريكة أنه اشترى شريط برشام "أوزابكس" من صيدلية، لاستخدامه فى سرقة المجنى عليها بدسه فى كوب عصير، وتقدية للمجنى عليها كنوع من العزومة، وعقب مرور نصف ساعة عاد المتهمان فوجدا المجنى عليها فاقدة الوعى، وتمكنا من سرقة حقيبة المجنى عليها، وبتفتيشها عثرا على مبلغ 1200 جنيه واقتسما المبلغ فيما بينهما.

وأضاف المتهمين أنه عقب اقتسامهما المبلغ المسروق اشتريا ملابس لهما، وعاد أحدهما إلى الشارع لاستكشاف الأمر وسأل عن المجنى عليها فأخبره الجيران أن الإسعاف نقلتها وتوفت فى المستشفى وتم القبض عليهم.

واعترف المتهمان فى تحقيقات النيابة، أنهما ارتكبا واقعة مماثلة مع سيدة غير المجنى عليها اسمها "ام أوباما"، تفترش فى شارع بوسط البلد ودسا لهما 4 أقراص مخدرة فى كوب عصير قصب، وعقب فقدها وعيها استوليا منها على 200 جنيه، ولكنها لم يحدث لها ومازالت تعيش وموجود فى مكانه

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغاً من إحدى المواطنات "بائعة" مقيمة بمنشأة ناصر بأنها أثناء تواجد عمتها "بائعة" بشارع التحرير شعرت بحالة إعياء، وتم نقلها الأهالى لأحد المستشفيات، وتم حجزها إلا أنها توفيت، مؤكده اختفاء حقيبة اليد الخاصة بها، وعلمها من الأهالى بتواجد شخصين برفقتها قبل إصابتها بحالة الإعياء.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة، وتوصلت جهوده إلى قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الشرقية بتقديم مشروب للمجنى عليها، وعقب تناوله شعرت بحالة الإعياء، فاستوليا على حقيبة يدها وهربا.

‌وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، مؤكدين وضعهما مسحوق لعقار منوم بكوب عصير حصلا عليه من محل عصير بالمنطقة، وقدماه للمجنى عليها وعقب تناولها له فقدت الوعى ، فاستوليا على حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، ومتعلقاتها الشخصية"، وأرشدا عن الحقيبة بصندوق قمامة، وإنفاقهما المبلغ المالي، وبسؤال أحد العاملين بمحل العصير تعرف على المتهمين وأيد ما جاء بأقوالهما.

وأمرت النيابة العامة بإحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى التى أصدرت حكما بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عن تهمة القتل و15 سنة عن تهمة السرقة.