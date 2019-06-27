الرقابة الإدارية تضبط مهندسا بالإصلاح الزراعي بالمنوفية لتقاضيه رشوة

كتب: محمد أبو ضيف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على مهندس حماية الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية، لقيامه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض، مقابل تسهيل إجراءات تحديد حدود قطعة الأرض خاصته، وقطع الأرض المجاورة له.

وتم عرضه على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه.