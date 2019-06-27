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الرقابة الإدارية تضبط مهندسا بالإصلاح الزراعي بالمنوفية لتقاضيه رشوة

الخميس، 27 يونيو 2019 02:24 م
الرقابة الإدارية تضبط مهندسا بالإصلاح الزراعي بالمنوفية لتقاضيه رشوة هيئة الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على مهندس حماية الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية، لقيامه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض، مقابل تسهيل إجراءات تحديد حدود قطعة الأرض خاصته، وقطع الأرض المجاورة له.
 
وتم عرضه على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه.
 
 

الرقابة الإدارية

مهندس حماية الإراضى

جريمة الرشوة

رشوة

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