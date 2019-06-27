سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 04:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس أبو مازن: حل القضية الفلسطينية يجب أن يسبقه أية مشروعات اقتصادية

الخميس، 27 يونيو 2019 03:12 م
الرئيس أبو مازن: حل القضية الفلسطينية يجب أن يسبقه أية مشروعات اقتصادية محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين
رام الله /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، إن التوصل للحل السياسى الذى يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة للشعب الفلسطينى يجب أن يسبق أية برامج أو مشروعات اقتصادية؛ لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع.

وأضاف عباس - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التشيلى "سباستيان بانييرا" عقد اليوم /الخميس/ بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله - أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال، مؤكدًا أن ما قامت به الإدارة الأمريكية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات وإصدارها قرارات عقابية ضد الشعب الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام.

وأوضح أن هذه القرارات شجعت أيضًا حكومة الاحتلال الإسرائيلى على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية فى محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو ما رفضه الفلسطينيون والعالم أجمع؛ لمخالفته للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

ولفت إلى أنه على الرغم من كل ذلك ما زالت فلسطين متمسكة بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وعلى استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات، ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، والتى يمكن أن يكون لتشيلى دور هام فيها.

وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستكون لها آثار إيجابية لفتح آفاق جديدة؛ لتعزيز سبل التعاون بين فلسطين وتشيلى فى المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، وتهيئة المظلة اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة أن بعضا منهم تربطهم علاقات وثيقة بفلسطين، مشيدًا بما تم توقيعه من اتفاقيات خلال هذه الزيارة.

وقال الرئيس عباس - مخاطبا رئيس تشيلى - : "إنكم ترأسون دولة صديقة تضم من بين سكانها حوالى نصف مليون من أصول فلسطينية نعتز بهم، ونعتبرهم جسرًا قويًا بين البلدين، وما زلت أتذكر بتقدير كبير زيارتى فى العام الماضى لتشيلي، واللقاءات المثمرة التى أجريناها معكم، وكذلك زيارتى المفعمة بالحيوية والمحبة للنادى الفلسطينى وفريق بالستينو".

وأكد استعداد فلسطين لأن تكون جسرًا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تشيلى والدول العربية، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس التشيلى على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأوضاع فى فلسطين وما تواجهه من تحديات ومعاناة بسبب استيلاء حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية وأموال الضرائب دون وجه حق.

وأضاف أنه أطلع الرئيس التشيلى أيضًا على مواصلة اعتداء قوات الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، وعلى طابع وهوية مدينة القدس الشرقية عاصمة فلسطين، الأمر الذى يقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

من جهته.. قال الرئيس التشيلي: "إن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام هو حل الدولتين، وللوصول إلى هذا الحل يجب اعتماد قرارات الأمم المتحدة"، مؤكدًا اعتراف بلاده بحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة ذات السيادة وانضمامها لتكون عضوا فى منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.

وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس عباس موضوعات تهم البلدين فى العديد من المجالات، خاصة البعثات الدراسية، والصحة، كما أن هناك اتفاقًا فى موضوع الجمارك، قائلًا: "قبل أن أحضر إلى فلسطين طلبت أن يكون هناك رمز خاص للمنتجات الفلسطينية فى تشيلي".

 


الرئيس أبو مازن

فلسطين

أخبار فلسطين

حل القضية الفلسطينية

مشروعات اقتصادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة