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الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الليبى يدين جرائم المليشيات المسلحة لحكومة الوفاق

الخميس، 27 يونيو 2019 09:57 م
الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الليبى يدين جرائم المليشيات المسلحة لحكومة الوفاق طلال الميهوب
كتب : أحمد جمعة

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أدانت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب الليبى بأقصى عبارات الشجب والتنديد، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها العصابات الإرهابية والمليشيات الإجرامية التابعة لحكومة الوفاق، بقيادة أسامة جويلي، وبتعليمات من فائز  السراج ونائبه محمد عمارى زايد، وحكومته الغير شرعية.

واتهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى طلال الميهوب مليشيات حكومة الوفاق بالقيام بعمليات تخريبية بغطاء جوى تركى أرسله النظام التركى عن طريق غرفة عمليات تركية تعمل في طرابلس وبتواطؤ وتعاون من طرف شركة ليبيا للاتصالات التقنية، التي تحولت إلى وكر للتجسس وقطع الاتصالات والتصنت والتخابر لصالح التركي الواهم بعودة خلافته المزعومة ضد أبناء الشعب الليبي، ولقد قاموا جميعاً بتقتيل الأسرى والتنكيل بمن نجى منهم، بالإضافة إلى قتل الجرحى الموجودين في مستشفى غريان بدم بارد، كما منعوا إخلاء المصابين وإسعافهم، بل وقطعوا الطريق على سيارات الإسعاف وأنزلوا منها المصابين ونكلوا بهم وقتلوهم .

وأكد الميهوب أن مليشيات الوفاق خالفت جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، المحلية والدولية، وذلك بارتكاب أشنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي امتدت لدرجة الباس المهاجرين ملابس عسكرية واظهارهم على انهم مرتزقة، وذلك فى أحد مراكز الإيواء التي تسببت سياسة السراج مع حلفائه الإيطاليين في تكديس هؤلاء الضعفاء في مراكز لا إنسانية.

ودعا الميهوب الجيش الليبى للضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الإرهابيين المجرمين وثلة المجرمين بقيادة أسامة الجويلى المنقلب على تضحيات ودماء مدينته وأهله وملاحقتهم، لتطهير البلاد منهم والقصاص منهم لما فعلوه بالشهداء والأسرى والجرحى.

وناشد الميهوب المجتمع الدولى والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية بضرورة رصد وتوثيق كل هذه الأدلة التى تدين المجرمين واتخاذ إجراءات الملاحقة الجنائية لهؤلاء الذين أجرموا فى حق الشعب الليبى، مؤكدا استعداد لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى للتعاون مع أى جهة لتقديم الأدلة وإدانة هذه العصابة .

 


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