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الدفاع الروسية": اتفاقيات لتزويد الجيش بأحدث المعدات بقيمة 16 مليار دولار

الخميس، 27 يونيو 2019 06:20 م
الدفاع الروسية": اتفاقيات لتزويد الجيش بأحدث المعدات بقيمة 16 مليار دولار طائرة روسية ارشيفية
أ ش أ

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 وقعت وزارة الدفاع الروسية اتفاقيات مع شركات صناعة الأسلحة الروسية بقيمة تجاوزت تريليون روبل (نحو 16 مليار دولار) لتزويد الجيش الروسي بأحدث المعدات والأسلحة العسكرية.
 
وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إنه تم توقيع 46 اتفاقية خلال منتدى (الجيش 2019) العسكري التقني الدولي مع 27 شركة ومجموعة تنشط في القطاع الصناعي العسكري، لافتة إلى أنه بموجب العقود المبرمة، ستتسلم القوات المسلحة الروسية أكثر من 800 قطعة سلاح جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح عالي الدقة.
 
وأضافت أنه في إطار الاتفاقيات، سيتم تزويد سلاح الجو الروسي بمقاتلات من الجيل الخامس من طراز (Su-57) إضافة إلى الهليكوبترات حديثة من طراز (Mi-28NM)، كما ستتسلم البحرية غواصات ضخمة من مشروع (677 لادا).
 
وأشار البيان إلى أنه سيتم تزويد وحدات الدفاع الجوي بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات (S-400)، وصواريخ (كروز) عالية الدقة لمنظومة (إسكندر)، وسيتم تزويد الجيش بقذائف هاون ومعدات اتصالات ، كما سيتم إجراء صيانة وتحديث لمجموعة من الدبابات والمركبات العسكرية.

روسيا

اسلحة

وزارة الدفاع الروسية

صناعة الأسلحة الروسية

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