الدالاى لاما: دونالد ترامب عديم الأخلاق ومعقد نفسيا

كتب: محمد جمال

وصف الزعيم البوذى الدالاى لاما، اليوم الخميس الرئيس دونالد ترامب بأنه "عديم الأخلاق ومعقد نفسيا"، مستنكرا سياسة الرئيس الأمريكى على أساس " أمريكا أولا" ، مضيفا خلال مقابلة مع شبكة بى بى سى الإنجليزية أن أمريكا لابد أن تتحمل مسئوليتها كدولة عظمى تجاه العالم ولا يجب أن تتعامل لمصلحتها هى فقط، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وأكد لاما الذى كان يعيش كلاجئ فى الهند منذ فراره من التبت فى عام 1959 والحائز على جائزة نوبل ، إنه يجب فقط السماح لعدد محدود من المهاجرين بالبقاء ،وأضاف الدالاى لاما، أن اللاجئين الذين فروا إلى أوروبا يجب أن يحصلوا على مهارات قبل إعادتهم، وأضاف أن أوروبا ملزمة باستقبال من يحتاجون إلى المساعدة، لكن في النهاية يجب إعادتهم إلى أوطانهم.

وقال البالغ من العمر 83 عامًا: "على الدول الأوروبية أن تأخذ هؤلاء اللاجئين وتزويدهم بالتعليم والتدريب، والهدف من ذلك هو العودة إلى أراضيهم بمهارات معينة".