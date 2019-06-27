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الخدمات الزراعية: توفير الأسمدة الصيفية بالجمعيات وخط ساخن لتلقى الشكاوى

الخميس، 27 يونيو 2019 11:50 ص
الخدمات الزراعية: توفير الأسمدة الصيفية بالجمعيات وخط ساخن لتلقى الشكاوى أسمدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال  الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن جميع  مقررات الأسمدة  الصيفية  متوفرة بجميع الجمعيات الزراعية  ويجرى الصرف ، مؤكدا : أنه منذ بدء الزراعات الصيفية  لا يوجد أزمة فى توفير  أو توزيع الأسمدة  ، وجارى  الشحن من قبل شركات الإنتاج لتوريد باقى حصتها المتفق عليها .

 وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، في تصريحات لـ  "اليوم السابع "، أن  هناك  لجان ثلاثية مشكلة  من قبل القطاع وجمعيات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن، فضلا عن تخصيص خط ساخن   لتلقى  شكاوى المزارعين  الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

    وأوضح "  الشناوى " ، أن لجان المعاينة  والمتابعة   التابعة للقطاع ، تعمل  على أجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنحها للفلاحين الذين يزرعون بالفعل،وليس لأصحاب الحيازات فقط،تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وهناك تكليفات لشئون مديريات الزراعة  بتكثيف الحملات  لتوعية المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة من  المحصول الصيفى ، وحل جميع مشاكل مناوبات المياه والعمل على حلها وتطهير الماروى والمساقى،للحد من شكاوى المزارعين.

 

 


الخدمات الزراعية

توفير الأسمدة

الزراعات الصيفية

الجمعيات الزراعية

الخدمات والمتابعة

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