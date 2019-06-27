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الحكومة توافق على إنضمام مصر لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:33 م
الحكومة توافق على إنضمام مصر لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على إنضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة، والسير في إجراءات العضوية وإستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة الاقتصادى علي المستوي الافريقي، تزامناً مع تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الافريقى، والذى يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادى الافريقى، وخلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
 
وتهدف الوكالة الافريقية للتأمين على التجارة إلى تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والانشطة الانتاجية الأخرى فى الدول الافريقية من خلال زيادة أو دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلى، والتأمين الجزئى، وإعادة التأمين أو برامج الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمارات والانشطة الاخرى فى الدول الافريقية
 
 
 
 

عضوية الوكالة الافريقية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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