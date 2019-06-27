الحريرى: نأمل أن يبقى لبنان بمنأى عن النزاعات المسلحة فى المنطقة

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أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن تطلعه في أن يبقى لبنان بمنأى عن المشاكل والنزاعات الإقليمية المسلحة التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده ظلت حتى الآن بمنأى عن تلك النزاعات بجهودها وجهود الأصدقاء الدوليين.

وقال الحريري - في كلمة خلال احتفالية طلابية مساء اليوم - إن الوقت الحالي في منطقة الشرق الأوسط، هو وقت صعب ومصيري، وأن لبنان يجب أن يبقى بعيدا عن المشاكل ليحقق دوره ورسالته في المنطقة والعالم.

وأضاف: "التحدي الذي يواجهه المسئولون اليوم - على أي مستوى كان - هو استعادة هذه الثقة. وإنني شخصيا مدرك تماما لهذا التحدي"، مشيرا إلى أن قوة لبنان كانت ولا تزال من قوة مجتمعه ومؤسساته، وتحتضنها الدولة في إطار النظام الحر والحريات العامة التي ارتبطت بتأسيس الدولة وكرسها الدستور.

وتابع قائلا: "السياسة لها أوقاتها ولكن لبنان هو لكل وقت. السياسة قضية ظروف، والظروف تتغير، والأوطان الصلبة أقوى من أي ظروف".