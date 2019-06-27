الحبس 5 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية- محمدفتحى

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس "ياسر.س.م" عاطل 5 سنوات، وذلك لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "ياسر .س.م" عاطل، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.