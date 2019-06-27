الحبس 4 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة ، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة ،المستشار محمد حسن خطاب ، بحبس "إسلام .ح .م"، عاطل، 4 سنوات، وذلك لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف ،من ضبط "إسلام .ح .م" وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.