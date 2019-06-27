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الجيزة تبدأ رصف طريق مطار إمبابة بتكلفة 20 مليون جنيه.. صور

الخميس، 27 يونيو 2019 11:08 ص
الجيزة تبدأ رصف طريق مطار إمبابة بتكلفة 20 مليون جنيه.. صور رصف طريق مطار امبابة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحى شمال الجيزة، بطول 3 كم ضمن خطة المحافظة فى خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل.
 
وأكد المحافظ أن أعمال تطوير الطريق تتم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، وذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه ومن المقرر أن تنتهى خلال 6 أشهر، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع المرورية لاستيعاب حركة السيارات، وتحقيق سيولة مرورية تساعد المواطنين على الوصول إلى أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها فى أسرع وقت.
 
وقال المحافظ إن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد محور مرورى مهم وحيوى بشمال الجيزة، حيث يربط بين محور أحمد عرابى ومنطقتى إمبابة والبراجيل، مشيراً إلى أن الشارع كان يعانى من تهالك طبقه الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به ما أدى إلى صعوبة حركة المواطنين به. 
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم البدء فى أعمال تطوير الشارع وإزالة كافة تعديات المحلات والمقاهى من على خطوط التنظيم وتوسعته وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة وحتى شارع محمد حجازى.
 
وقال راشد إنه سيتم تدعيم الشارع بأعمدة إنارة ليد حديثة لإضائته ودهان البلدورات ودعمه بالأشجار والنخيل والزراعات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية عليه.
 
وكلف المحافظ رئيس حى شمال الجيزة باستمرار إزالة كل التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بالشارع والتنسيق وإزالة أى معوقات بالشارع لتتماشى مع أعمال التطوير الجارى تنفيذها.
 
وأضاف محمد نور رئيس حى شمال الجيزة بأن الشركة المنفذة لأعمال الرصف بدأت بالفعل فى تطوير الطريق وسيتم المتابعة اليومية لنسب تنفيذ الاعمال حتى يتم الإنتهاء من الطريق مشيراً أنه فى إطار توجيهات اللواء المحافظ بتجميل الميادين فقد تم رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الأمل وإنشاء ميدان به ودعمة بالأشجار والمسطحات الخضراء وبأعمدة إنارة ليد حديثة .  
 
رصف طريق مطار امبابة (1)
رصف طريق مطار امبابة

رصف طريق مطار امبابة (2)
رصف طريق مطار امبابة 

رصف طريق مطار امبابة (3)
رصف طريق مطار امبابة 
 
رصف طريق مطار امبابة (4)
رصف طريق مطار امبابة 

رصف طريق مطار امبابة (5)
رصف طريق مطار امبابة

رصف طريق مطار امبابة (6)
رصف طريق مطار امبابة

رصف طريق مطار امبابة (7)
رصف طريق مطار امبابة

 


شارع طريق المطار

طريق المطار

رصف طريق مطار امبابة

امبابة

محور عرابي

المرور

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