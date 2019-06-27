الجزائر تدين بشدة التفجير الإرهابى المزدوج بالعاصمة التونسية

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أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عن إدانة بلاده الشديدة للتفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف اليوم /الخميس/ مقر ودورية للشرطة بالعاصمة التونسية.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن بوقادوم أعرب - في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي - عن إدانة الجزائر الشديدة للحادث الإرهابي، كما تقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين من أفراد الشرطة والمدنيين.

وجدد بوقادوم - لنظيره التونسي - تضامن الجزائر الكامل ووقوفها الدائم مع الشقيقة تونس في وجه هذه الآفة البغيضة، مؤكدا أن الجزائر تبقى على ثقة بأن هذا البلد الجار قادر بفضل تلاحم شعبه وقوة مؤسساته على دحر الإرهاب المقيت وإفشال مخططاته الدنيئة".