"التونسى للشغل" يدعو إلى عدم تأجيل الانتخابات وضرب الحريات

كتبت – هناء أبو العز

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، اليوم الخميس، إلى "عدم الانجرار وراء الخطط الإرهابية والارتكاز عليها من أجل الإخلال بالمواعيد الدستورية وفرصة لتوسيع رقعة الارتباك والتردد ومناسبة لمزيد ضرب الحريات وقمع التطلّعات الاجتماعية والشعبية، وذلك ردا على العمليتين الإرهابيتين بنهج شارل ديجول وبالوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب بالقرجاني بالعاصمة تونس.

ودعا الاتحاد فى بيان له نشرته صحيفة "باب نت" التونسية، إلى مزيد اليقظة الأمنية والشعبية لمنع أيّ محاولة إرهابية أخرى، مطالبا بالتماسك والوحدة وتحدّي الإرهاب، معتبرا أن العمليات الارهابية "مخطط لتعميق الإرباك الحاصل في البلاد ومزيد من إلحاق الأضرار باقتصاد تونس".