التموين تعلن توفير سلعة الفول بكميات كبيرة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير سلعة الفول بكميات كبيرة وبسعر 990 قرشا للعبوة نصف كيلو، بجانب أيضا توفير كل البقوليات والسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.



فيما تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على شراء السلع الغذائية لتوفيرها للشركات التابعة وكذلك لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية ، بجانب العمل على التوسع على زيادة عدد المنافذ السلعية مثل مشروع جمعيتى لشباب الخريجيين والمنافذ المتنقلة من أجل توافر السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.







